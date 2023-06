Deniz Türüç: 'Bizim adımıza iyi bir sezon oluyor'

Başakşehir'de forma giyen milli oyuncu Deniz Türüç, kendisinin de bir gol attığı 3-1'lik Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.



Kendileri adına iyi bir sezon olduğunu söyleyen Deniz, "Yıpratıcı ve zor bir sezon oldu. Yaklaşık 55 maç, milli takımla beraber 57 maça çıktım. Başlayalı neredeyse 1 sene oldu. Deprem felaketi ve Dünya Kupası, birçok şey sezonun uzamasına sebep oldu. Her şeye rağmen bence iyi başladık, iyi bitirdik. Adana Demirspor ve Trabzonspor'u 2 maç üst üste yendik. Ankaragücü'nü eledik. Basit değil, kolay değil. Avrupa'da son 16 büyük başarı, kupa finali ve ilk 5'te bitirmek. Bence bizim adımıza iyi bir sezon oldu." dedi.



Kulüpte aile ortamı olduğunu söyleyen Türüç, "Her şeyden önemli olan, biz bu kulübü kendi kulübümüz olarak görüyoruz. Güzel bir aile ortamı var. Burada olmaktan ötürü takımın yüzde 99'u çok mutlu. Elbette küçük şeyler oluyor. Hocamız, başkanımız ağabeyimiz, babamız gibi. Bu takımın başarısı. Bugün gol atmak bana nasip oldu. En önemlisi bugün kazanmak ve finale moralle gitmekti." ifadelerini kullandı.



BASIN TOPLANTISI

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçından ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz Türüç, maçla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



"Bizim için çok önemli bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Bir tek bu maç değil, Ankaragücü maçından başlayan bir seri vardı kupa maçında. Onları elemek, Adana Demirspor'u deplasmanda yenmek, ki bu sene çok güçlüler, taraftarıyla birlikte çok güçlü kadroları var. Aynısı Trabzonspor için de geçerli. İyi bir takımı yendiğimiz için mutluyuz. Ligi beşinci bitirdik, kupada final oynuyoruz. Üç önemli kriter var bence, son 16'ya kaldığımız Avrupa, ülkemize aldığımız puanlar, kupa finali ve ilk beşte bitirmemiz. Bizim adımıza zor, yıpratan bir sezon oldu. Sonu daha gelmedi, ligde geldi ama finalimiz var. Ligde sonunu iyi getirdiğimiz için mutluyuz."



"FENERBAHÇE'Yİ ÇOK SEVİYORUM, BENİ BEN YAPTI"



Ziraat Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü İzmir'de Fenerbahçe ile karşılaşacakları hatırlatılan başarılı orta saha, "Fenerbahçe'yi seviyorum. Deniz Türüç'ün Deniz Türüç olmasında en büyük katkılardan bir tanesi Fenerbahçe'dir. Ama o sayfa kapandı. Finalde inşallah kupayı kazanmak istiyoruz. Kazanmamız lazım. Başakşehir her sene Avrupa için oynuyor. Bu sene de öyle bir sene olmasını diliyoruz. Kazanmaya gideceğiz." dedi.



Deniz Türüç, rakibin oyunundan çok kendi oyunlarının daha önemli olduğuna dikkati çekerek, "Günümüzde olduğumuzda herkesi yenebileceğimizi gösterdik. İyi bir oyun sergileyip, bu hafta kazandığımız gibi, geçen hafta kazandığımız gibi kupayı da kazanmak istiyoruz. Birçok oyuncu için ilk olacak. Heyecanlıyız, finalde inşallah kazanacağız." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ