Deniz Öncü, Moto2'nin Fransa ayağını 18. noktaladı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Fransa'da düzenlenen 5. ayağında 18. oldu.
Moto2'de sezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 22 tur üzerinden yapıldı.
MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 22. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada tamamladı.
İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek.
Moto2'de sezonun 5. yarışı, Fransa'nın Le Mans kentindeki 4,2 kilometrelik Bugatti Pisti'nde, 22 tur üzerinden yapıldı.
MT Helmets-MSI takımının İspanyol pilotu Sergio Garcia, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 22. cepten başladığı mücadeleyi 18. sırada tamamladı.
İspanya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 6. yarışı 26 Mayıs'ta düzenlenecek.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU