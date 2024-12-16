Deniz Dönmezer: 'Bu gece uyuyamam!'

Adana Demirspor'un 16 yaşındaki kalecisi Deniz Dönmezer, Beşiktaş'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.
Mücadelede kritik birçok kurtarışa imza atan ve 8 şut çıkaran Deniz, "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Genç kaleci, "Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu akşam uyuyamam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Mücadelede kritik birçok kurtarışa imza atan ve 8 şut çıkaran Deniz, "Beşiktaş maçı öncesi iyi çalıştık. İlk galibiyetimizi aldığımız için çok mutluyuz. İnşallah takımı ligde tutacağız. Ağabeylerimin ayağına sağlık, taraftarlarımıza da teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Genç kaleci, "Küçüklüğümden beri böyle maçların hayalini kurdum, bu maçlarda oynamayı hayal ettim. Belki bu akşam uyuyamam." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
🎥90+9'da Al Musrati bu pozisyonu değerlendiremedi.pic.twitter.com/8MDOjQ9gGm
— Sporx (@sporx) December 16, 2024