Denis Zakaria, Juventus'a yakın

Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak ara transferde önemli bir hamle yapan Juventus, orta sahayı da Denis Zakaria ile güçlendirmeyi planlıyor.



TRANSFERİ BİTİRİYOR



İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino devinin, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu aktarıldı.



İtalyan ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zakaria için 5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus önerdiği; Alman temsilcisinin ise 7-8 milyon euro bandından bir teklif beklediği ifade edildi.



ALMANYA'YA 12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



Denis Zakaria, bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıkarken 2 gol attı ve bir asist yaptı.



İsviçreli futbolcu, Borussia Mönchengladbach'a 2017 yılında Young Boys'tan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.





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