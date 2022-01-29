Denis Zakaria, Juventus'a yakın

Juventus'un, Borussia Mönchengladbach'tan Denis Zakari transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Denis Zakaria, Juventus'a yakın
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29 Ocak 2022 16:00
Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak ara transferde önemli bir hamle yapan Juventus, orta sahayı da Denis Zakaria ile güçlendirmeyi planlıyor.

TRANSFERİ BİTİRİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre; Torino devinin, Borussia Mönchengladbach'ta forma giyen 25 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmeye yakın olduğu aktarıldı.

İtalyan ekibinin, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Zakaria için 5 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus önerdiği; Alman temsilcisinin ise 7-8 milyon euro bandından bir teklif beklediği ifade edildi.

ALMANYA'YA 12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU

Denis Zakaria, bu sezon Bundesliga'da 16 maça çıkarken 2 gol attı ve bir asist yaptı.

İsviçreli futbolcu, Borussia Mönchengladbach'a 2017 yılında Young Boys'tan 12 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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