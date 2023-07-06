Demir Ege Tıknaz: ''Busquets, Pogba ve Rice'ı örnek alıyorum''

Beşiktaş'ta genç futbolcu Demir Ege Tıknaz, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Demir Ege Tıknaz: ''Busquets, Pogba ve Rice'ı örnek alıyorum''
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06 Temmuz 2023 19:07
Son güncelleme 06 Temmuz 2023 19:10
Beşiktaş'ta genç futbolcusu Demir Ege Tıknaz, yeni sezon öncesi önemli açıklamalarda bulundu. 

lk kez A takımla sezon öncesi kampına katıldığını belirten Demir Ege Tıknaz, "Geçen sene talihsizlik bir sakatlık yaşadım. Daha iyi döndüm. Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Çok heyecanlıyım. İstediğim bir ortam var. Şans gelirse elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta forma giyerek başarılı olmak istediğini aktaran 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Beşiktaş'tan yurt dışına giden oyuncuları örnek alıyoruz. Bunu ben de başarmak isterim. Burada başarılı olduktan sonra doğru zamanda Avrupa'ya gitmek herkesin hayalidir. Kendime Sergio Busquets, Paul Pogba ve Declan Rice'ı örnek alıyorum. Kendimi 6 numara pozisyonuna daha uygun görüyorum." diye konuştu.

 

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