Demetre Rivers, Büyükçekmece Basketbol'da

Büyükçekmece Basketbol, ABD'li Demetre Rivers'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Demetre Rivers, Büyükçekmece Basketbol'da
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14 Temmuz 2022 21:22
ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Büyükçekmece Basketbol, son olarak Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen ABD'li Demetre Rivers'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında Demetre Rivers ile anlaşmaya varmıştır." denildi.

Kariyerinde Mercer Bears, Maine Celtics, Parnu Sadam, Sopron KC, Kaposvari KK, ERA Basketball, Nymburk, PAOK formaları giyen 26 yaşındaki basketbolcunun, şutör gard pozisyonunda oynadığı kaydedildi.

Rivers'ın, PAOK formasıyla 2021-2022 sezonunu 7,8 sayı ve 4,5 ribaunt ortalamasıyla tamamladığı aktarıldı.

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