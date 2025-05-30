Dembele: 'Duygularımızı bir kenara bırakmamız gerekiyor.'

Şampiyonlar Ligi'nde sezona damga vuran Ousmane Dembele Inter ile karşılaşacakları final hakkında konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı 8 golle takımın organizasyonda bu sezonki en golcü futbolcusu konumunda olan Ousmane Dembele ise "Takım olarak çok iyi hazırlandık ve umarım yarın tarih yazarız." değerlendirmesini yaptı.



Kupayı kazanmak için "sakin" ve "ciddi" olmaları gerektiğini aktaran Dembele, "Yarın şampiyonluk için duygularımızı bir kenara bırakmamız ve sahaya en iyi oyunumuzu yansıtmamız gerekiyor." dedi.



