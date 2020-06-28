Demba Ba: "Şampiyon olabiliriz"

Demba Ba, Başakşehir'in Galayasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Demba Ba: 'Şampiyon olabiliriz'
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28 Haziran 2020 23:21
Başakşehir'in Galayasaray ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Demba Ba maçı değerlendirdi.

Galatasaray'ın zorlu bir rakip olduğunu ifade eden Demba Ba, "Zor bir maçtı, iyi bir takıma karşı oynadık. Önümüzde uzun bir yol ve alınacak çok puan var. Çalışmaya devam edip maçlarımızı kazanmalıyız" dedi.

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Demba Ba, "Lig daha bitmedi, şu anda lider durumdayız ancak biten bir durum yok. Önümüzde çok maç ve alınacak çok puan var. Bundan sonraki tüm maçlarda alınabilecek tüm puanları alabilmemiz gerek. Konsantre olursak ve ciddiyeti elden bırakmazsak şampiyon olabiliriz" şeklinde konuştu.



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