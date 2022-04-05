Demba Ba'dan Beşiktaş'a Ismael uyarısı!

Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not alırken Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba, 46 yaşındaki çalıştırıcının performansını yorumladı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Demba Ba'dan Beşiktaş'a Ismael uyarısı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Nisan 2022 11:08
Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not aldı.

46 yaşındaki hocaya bir övgü de Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'dan geldi. Senegalli eski golcü, 46 yaşındaki hocanın performansını yorumladı.

Demba Ba, Twitter hesabından bir Beşiktaş fan sayfasının Valerien Ismael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna şu yanıtı verdi;

KULÜBÜN KAÇINMASI GEREKEN TEK HATA..."

"Güzel olan, oynamak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip olmasıdır."

"Kulübün kaçınması gereken tek hata, sistemlerinden geçmeyen ünlü oyuncuları toplamaktır. En önemli şey "BÜYÜK İSİMLER" yerine bir kolektif oyun yaratmaktır."

"İNŞALLAH BİR GÜN DÖNERİM"

Senegalli yıldız, bir taraftarın "Kulüpte olmanı çok isterdim, İleride çalışmayı düşünür müsün?" sorusuna ise, "İnşallah bir gün. Ama o zaman iyi durumda olursam" ifadelerini kullandı.

Son olarak İsviçre ekibi Lugano forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.

2014-2015 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Senegalli golcü, Siyah-beyazlılarda çıktığı 46 maçta 28 gol attı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.