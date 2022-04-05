Demba Ba'dan Beşiktaş'a Ismael uyarısı!

Siyah-beyazlıların başında ilk maçına çıkan Fransız teknik direktör Valerien Ismael, oynattığı futbolla taraftarlardan tam not aldı.



46 yaşındaki hocaya bir övgü de Beşiktaş'ın eski yıldızı Demba Ba'dan geldi. Senegalli eski golcü, 46 yaşındaki hocanın performansını yorumladı.



Demba Ba, Twitter hesabından bir Beşiktaş fan sayfasının Valerien Ismael'in taktik planı hakkında düşünceleriniz nelerdir? Sorusuna şu yanıtı verdi;



KULÜBÜN KAÇINMASI GEREKEN TEK HATA..."



"Güzel olan, oynamak istediği futbol hakkında net bir fikre sahip olmasıdır."



"Kulübün kaçınması gereken tek hata, sistemlerinden geçmeyen ünlü oyuncuları toplamaktır. En önemli şey "BÜYÜK İSİMLER" yerine bir kolektif oyun yaratmaktır."



"İNŞALLAH BİR GÜN DÖNERİM"



Senegalli yıldız, bir taraftarın "Kulüpte olmanı çok isterdim, İleride çalışmayı düşünür müsün?" sorusuna ise, "İnşallah bir gün. Ama o zaman iyi durumda olursam" ifadelerini kullandı.



Son olarak İsviçre ekibi Lugano forması giyen Demba Ba, Süper Lig'de Beşiktaş, Göztepe ve Medipol Başakşehir formalarını giydi.



2014-2015 sezonunda Beşiktaş formasını giyen Senegalli golcü, Siyah-beyazlılarda çıktığı 46 maçta 28 gol attı.





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