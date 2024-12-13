UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Ajax ile Lazio karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla konuk ekip Lazio kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Loum Tchaouna, 52. dakikada Fisayo Dele-Bashiru, 77. dakikada Pedor attı.
Ajax'ın tek golü 47. dakikada Bertrand Traore kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 16'ya çıkardı. Ajax ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.
Lazio, gelecek maçta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Ajax ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.
Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Loum Tchaouna, 52. dakikada Fisayo Dele-Bashiru, 77. dakikada Pedor attı.
Ajax'ın tek golü 47. dakikada Bertrand Traore kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 16'ya çıkardı. Ajax ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.
Lazio, gelecek maçta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Ajax ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.