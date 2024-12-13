Dele-Bashiru attı, Lazio liderliği korudu

Lazio, Hatayspor'un eski oyuncusu Dele-Bashiru'nun da gol attığı maçta Ajax'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti ve liderlik koltuğunu korudu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dele-Bashiru attı, Lazio liderliği korudu
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13 Aralık 2024 00:53
Son güncelleme 13 Aralık 2024 00:57
UEFA Avrupa Ligi 6. Hafta maçında Ajax ile Lazio karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi 3-1'lik skorla konuk ekip Lazio kazandı.

Lazio'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Loum Tchaouna, 52. dakikada Fisayo Dele-Bashiru, 77. dakikada Pedor attı.

Ajax'ın tek golü 47. dakikada Bertrand Traore kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Lazio, puanını 16'ya çıkardı. Ajax ise üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 10 puanda kaldı.

Lazio, gelecek maçta Real Sociedad'ı ağırlayacak. Ajax ise Rigas Skola deplasmanına gidecek.

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