Dele Alli'den Josef'e destek

Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir maç ceza alan Josef de Souza'ya bir destek de Dele Alli'den geldi.
Siyah-beyazlıların İngiliz yıldızı, Başakşehir maçı sırasında Josef ile birlikte yer aldığı ve Brezilyalı futbolcunun maskesini taktığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
İşte Dele Alli'nin paylaştığı fotoğraf:
Siyah-beyazlıların İngiliz yıldızı, Başakşehir maçı sırasında Josef ile birlikte yer aldığı ve Brezilyalı futbolcunun maskesini taktığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.
Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
İşte Dele Alli'nin paylaştığı fotoğraf:
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