Dele Alli'den Josef'e destek

Ankaragücü maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir maç ceza alan Josef de Souza'ya bir destek de Dele Alli'den geldi.Siyah-beyazlıların İngiliz yıldızı, Başakşehir maçı sırasında Josef ile birlikte yer aldığı ve Brezilyalı futbolcunun maskesini taktığı bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı.Beşiktaşlı taraftarlar, bu paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.