Del Piero'dan Juventus'a eleştiri!

Juventus, İtalya Serie A'da oynadığı son iki maçta sahadan ağır yenilgilerle ayrıldı.



Thiago Motta'nın ekibi, Atalanta'ya sahasında 4-0, Fiorentina'ya ise deplasmanda 3-0'lık skorla mağlup oldu.



Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, alınan bu sonuçların ardından takımı tepkisizlikle suçladı.



İtalyan efsane, "Juventus'ta benim en çok dikkatimi çeken ve endişe verici olan şey tepki eksikliği. Kazanabilir ya da kaybedebilirsiniz ama bunu her zaman başınız dik yapmalısınız. Juventus, iki maçta yedi gol yedi. Sahada ve yedek kulübesinde hiçbir tepki yoktu!" dedi.



Juventus'un ligde dördüncü sıra için mücadele etmesi gerektiğini söyleyen Del Piero, "Dördüncülük için mücadele edecek bir tepkiye, reaksiyona ihtiyacımız var. Kulüp, bunun ana hedef olduğunu söylüyor ama Juventus gibi bir kulüp için bu minimum hedef olmalı." sözlerini sarf etti.



Juventus, milli aranın ardından ligde sahasında Genoa'yı konuk edecek.



