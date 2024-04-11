Del Piero'dan Griezmann'a övgü

Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero, Atletico Madrid forması giyen Antoine Griezmann'ın dünyanın en iyi futbolcuları arasında olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Del Piero'dan Griezmann'a övgü
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11 Nisan 2024 13:48
Juventus'un efsane ismi Alessandro Del Piero, Antoine Griezmann için övgü dolu sözler sarf etti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Atletico Madrid'in sahasında Borussia Dortmund ile oynadığı karşılaşmayı değerlendiren Del Piero, Griezmann'ın performansı için, "Bence dünyanın en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bazen birinci ya da ikinci sırada yer alan oyuncular hakkında konuşuruz. Griezmann kesinlikle o oyuncular birlikte anılmalı çünkü oyunu değiştiriyor. Yeni ufuklar açabilecek türden bir futbolcu" ifadelerini kullandı.

Griezmann, Atletico Madrid'in sahasında 2-1 kazandığı Dortmund maçında takımının ikinci golünde asisti yapan isim olmuştu.

Bu sezon Atletico Madrid'de 40 maçta süre bulan 33 yaşındaki Fransız yıldız, 19 gol attı ve 8 asist yaptı.

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