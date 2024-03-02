De Zerbi'nin takımı yine puan kaybetti!

Premier Lig 27. hafta maçında Roberto De Zerbi'nin takımı Brighton, deplasmanda Fulham ile karşılaştı.



Craven Cottage'de oynanan maçı Fulham 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Wilson, 32. dakikada Muniz ve 90+1. dakikada Traore kaydetti.



Bu sonuçla Fulham ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. Brighton ise üst üste 2. puan kaybını yaşadı.



Fulham bu galibiyetle birlikte puanını 35'e çıkardı. Brighton ise 39'da kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Fulham, Wolverhampton ile oynayacak. Brighton ise Nottingham Forest'ı ağırlayacak.





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