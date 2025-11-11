De la Fuente'nin Yamal şaşkınlığı: 'Böyle bir durumla karşılaşmadım'

İspanya Milli Takımı teknik direktörü Luis de la Fuente, Lamine Yamal'ın sağlık durumu hakkında şaşkınlığını dile getirdi.Barcelona'nın 18 yaşındaki kanat oyuncusunun, Kasım ayında Gürcistan ve Türkiye maçlarında forma giyemeyeceği açıklanmıştı. Ancak İspanya Futbol Federasyonu, Yamal'ın pubis bölgesindeki rahatsızlığı nedeniyle yapılan bir tedavi prosedürünü federasyona haber vermeden geçirdiğini öğrenince şaşkınlık yaşadı.De la Fuente, RNE'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:Genç yıldız Lamine Yamal, bu sezon Barcelona formasıyla etkileyici bir performans sergilemişti, ancak yaşadığı pubis bölgesindeki sakatlığı nedeniyle milli takımın Kasım ayı kadrosundan çıkarıldı.