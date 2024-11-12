Dayot Upamecano: "Neden greve gitmeyelim?"

Bayern Münih forması giyen Dayot Upamecano, maç takvimi ile ilgili konuştu ve grev konusunda, "Evet, olabilir." yanıtını verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Dayot Upamecano: 'Neden greve gitmeyelim?'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Kasım 2024 19:26
Bayern Münih'in Fransız savunma oyuncusu Dayot Upamecano, maç takvimi ile ilgili konuştu.

Upamecano, daha önce Manchester City forması giyen Rodri'nin gündeme getirdiği, "Grev" ile ilgili gelen, "Mevcut takvimi protesto etmek için greve kadar gitmeye hazır mısınız?" şeklinde gelen soruya, "Neden greve gitmeyelim, evet bu olabilir. Çok fazla maç var. Umarım yetkililer bir gün bizi anlar." cevabını verdi. Daha önce Rodri dışında bir başka İspanyol oyuncu Aymeric Laporte de, "Fikstür çok yoğun. Çok fazla maç oynuyoruz. Bunun önüne ancak grev yaparak geçebiliriz." diye konuşmuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Bayern Münih'te bu sezon 15 maçta sahaya çıkan Upamecano, 1 kez gol sevinci yaşadı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery