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Davis: "LeBron'u, ona 'yaşlı' diyerek motive ediyorum"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James'i motive etmenin yollarından birinin, ona "yaşlı" demek olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, LeBron James'i motive etmenin yollarından birinin, ona "yaşlı" demek olduğunu söyledi.

James şu anda 35 yaşında olmasına rağmen, hala ligin en iyi oyuncusu ve sezonda şu anda asist kralı konumunda.

Davis, LeBron'la yaşı hakkında sürekli dalga geçtiğini, böylece LeBron'un bu konuda şikayet etmediğini açıkladı:

"Onunla uğraşıyorum. 'Yaşlanıyorsun abi' diyorum. Bu yılın başlarında, bir hızlı hücumda bir smaç vurmuştu ve çok basit bir smaçtı. Ona, 'Buna en fazla üç puan veririm' demiştim. Ve sonra Kobe'nin bastığı aynı smacı bastığında, maçtan sonra bana gelmişti ve 'Yaa, bu da 8.5'tu değil mi?' demişti. Sonra 'Henüz yaşlanmadım' anlamında bir şey söylemişti. Onu motive ederek, işimi yapıyorum."

2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, James 60 maçta Lakers için 25.7 sayı, 7.9 ribaund ve 10.6 asist ortalamalar yakalamıştı. James, Orlando'da kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu kovalıyor.


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