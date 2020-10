Davis: "Bu şampiyonluk, Kobe için!"

Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis, Los Angeles Lakers'ın Miami Heat'i NBA Finalleri'nin 6. maçında mağlup ederek, ilk NBA şampiyonluğunu kazanması sonrası konuştu.



Davis öncelikle, 2020 şampiyonluğunu, Ocak ayında hayata gözlerini yuman Lakers efsanesi Kobe Bryant'a adadı:



"Kobe'nin bize yukarıdan bakıp, bizimle inanılmaz gurur duyduğunu biliyorum. Onu özlüyoruz ve bu şampiyonluk kesinlikle onun için. Bazen maçlara gelirdi ve bize 'Bu yıl sizin. Bu sizin yılınız. Çıkın ve kazanın' derdi. Ekibimize çok güveniyordu. Organizasyonumuzun bu yıl kazanmasına çok güveniyordu."



"LeBRON BANA 'AĞLAK' DEDİ"



27 yaşındaki forvet, şampiyon olduğunu anladığında duygusallaştığını itiraf etti ve maç sonrası hislerinden bahsetti:



"Aklımdan hiçbir şey geçmiyordu. Sadece duygulandım. Maç bittiğinde dank etmeye başladı. Yaklaşık 25 saniye kaldığında, bu duygu gerçeğe dönüşmüştü. Şampiyon olmama 25 saniye kalmıştı. Benim ve ekibimin bulunduğu bu tarz yolculuk, bana böyle hissettirdi. Bu yüzden gerçekten duygusallaştım.



LeBron benimle uğraşıyordu 'Yumuşaksın. Ağlak seni' falan diyordu. Bu inanılmaz bir duyguydu ve benim için sadece duygusal bir andı."



"HERKES 'ŞAMPİYONUM' DİYEMİYOR"



Davis, 2019'un başlarında New Orleans'tan bir takas talep ettiğinde çok tepki görmüştü, lakin bu talebi şu anda meyvesini verdi:



"Şampiyon olduğunuzu söylemek, geride bıraktıklarınızın bir parçası. Herkes 'ben bir şampiyonum' diyemiyor. Aynı şeyi New Orleans'ta da yapmak istemiştim. Yedi sene oradaydım. Sahaya her çıktığınızda, şampiyonluk için rekabet etmek istiyorsunuz. Yaklaşmıştık, ama ikinci turda elenmiştik. DeMarcus Cousins sakatlanmadan önce bir şansımız olduğunu düşünmüştük. Takas edildiğimde, tek istediğim şampiyon olmaktı. Rekabet edebilmek ve kazanabilmekti. Bunu Lakers ile ilk yılımda başarabildim."



"KONTRAT KONUSUNA BAKACAĞIZ"



AD ayrıca, takımla ilgili geleceği ve serbest oyuncu döneminde opsiyonunu kullanıp kullanmayacağı hakkında da şunları söyledi.



"Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. "Bu ilk yıl, Los Angeles'ta harika zaman geçirdim. Çok neşe ve hayretlerle dolu bir yıldı. Önümüzdeki birkaç ay içinde bunu çözeceğiz. Yani yüzde 100 emin değilim, ama bu yüzden bir menajerim var ve bunu tartışıp çözeceğiz."