Davinson Sanchez ilk 11'e geri dönüyor

Galatasaray'da cezası nedeniyle Bodrum maçında forma giyemeyen Davinson Sanchez'in AZ Alkmaar maçıyla ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez ilk 11'e geri dönüyor
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25 Kasım 2024 09:32
Galatasaray'da Davinson Sanchez, UEFA Avrupa Ligi'ndeki AZ Alkmaar maçıyla ilk 11'e geri dönmeye hazırlanıyor.

Bodrum FK ile oynanan maçta sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Galatasaraylı Davinson Sanchez'in perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile oynanacak maçta ilk 11'e geri dönmesi bekleniyor. 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper son maçlarda gösterdiği performansla Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Galatasaray'da bu sezon 12 maçta sahaya çıkan 28 yaşındaki stoper, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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