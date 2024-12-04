Davinson Sanchez'e vize yok!

Napoli ve Real Madrid'in göz hapsinde olan Davinson için daha önce 30-35 milyon avro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, gelecek teklifleri elinin tersiyl

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Davinson Sanchez'e vize yok!
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04 Aralık 2024 10:52
Nelsson'un ayrılık talebi, Abdülkerim'in sakatlığı ve Galatasaray'ın hem üçlü hem de dörtlü savunma dizilişinde verdiği açıklar, önemli bir kararı beraberinde getirdi!

Galatasaray Kulübü savunma hattının lideri Davinson Sanchez'i büyük bir kulüpten iyi bir teklif gelse dahi bırakmayacak.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında Sacha Boey'e Bayern Münih'ten gelen 30 milyon avroluk teklifi kabul eden sarı kırmızılılar, Davinson için ayrılık ihtimalini gündemine almayacak.

Eyüpspor maçı sonrasında Okan Buruk ile yönetim takımın durumunu görüşürken Davinson'un boşluğunun doldurulamayacağı görüşünde birleşti.

OLURSA SEZON SONUNDA

Napoli'nin kadrosuna katmak istediği, Real Madrid'in ise adım adım takip ettiği Davinson Sanchez için Galatasaray yönetimi 30-35 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak şampiyonluk hedefi için bu kulüplerden bu rakamlar gelse dahi pazarlık masasına oturulmayacak.

Davinson Sanchez'in her maç takım, savunma hattı için ne kadar önemli, vazgeçilmez bir oyuncu olduğu görüldü ve Galatasaray, Kolombiyalı oyuncunun satışını sezon sonuna bıraktı.

Kolombiyalı oyuncuya da menajeri tarafından gelecek tekliflerin devre arasında değerlendirmeye alınmayacağı kesin bir dille ifade edildi. 

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