Darüşşafaka'nın konuğu Happy Casa Brindisi

Darüşşafaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Happy Casa Brindisi ile evinde karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Darüşşafaka'nın konuğu Happy Casa Brindisi
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02 Kasım 2021 10:37
Darüşşafaka Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Çarşamba günü İtalya temsilcisi Happy Casa Brindisi'yi ağırlayacak.

Volkswagen Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Yeşil-siyahlı ekip, organizasyonda oynadığı ilk maçta grup lideri U-BT Cluj Napoca takımına 66-60 mağlup oldu. Darüşşafaka'nın 20 Ekim'de Hapoel U-NET ile oynaması gereken müsabaka ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti.

Happy Casa Brindisi ise grupta oynadığı 2 karşılaşmadan mağlup ayrıldı.


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