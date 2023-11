Antalyaspor'un sezon başında İtalyan ekibi Palermo'dan transfer Dario Saric, hedefleriyle ilgili konuştu.Futbola İtalyan ekibi Cesena altyapısında başlayan Boşnak futbolcu Dario Saric, Ascoli ve Palermo formalarını da giydi. Sezon başında 1 yıllığına Palermo'dan Trendyol Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yolunu tutan başarılı orta saha, Akdeniz ekibinde şimdiye kadar görev aldığı 9 maçta 2 gol kaydetti. Başakşehir ve Beşiktaş maçlarında kaydettiği gollerle takımına galibiyet kapısını açan Saric, geçen yıl seçildiği Bosna Hersek Milli Takımı'nın formasını 1 kez giydi. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in orta sahadaki kilit isimlerinden olan 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki yükselen performansını Hürriyet'e anlattı.Süper Lig, Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, çok güçlü ve çok iyi donanımlı takımların yer aldığı kesinlikle çok üst düzeyde olan bir şampiyona. Dolayısıyla bu seviyedeki oyunculara karşı rekabet edebilmek benim için kesinlikle büyük bir motivasyon. Süper Lig, gerçekten zor bir lig ama burada olmak benim için çok önemli.Bence harika bir teknik kadroya sahip olan gerçekten iyi bir takımımız var. Bu ilk 11 maçta Süper Lig'de en güçlü takımlar arasında yer alan çok çok güçlü takımlara meydan okuduk. Uzun vadede kesinlikle daha da fazla puan alacağımızı düşünüyorum. Bizi tatmin edecek büyük puanlar elde edebileceğimize inanıyorum.Antalyaspor'da oynamaya başladığımdan beri hiçbir zaman sadece kişisel hedeflerimi düşünmedim. Daha çok takımımın zaferlerini düşündüm ama açıkçası gol atabildiğim için mutluyum. Her şeyden önce tekrar gol atmayı ve takımım için daha önemli puanlar kazandırmayı umuyorum.Nuri Şahin, bizim için dünyanın en önemli takımlarında oynamış harika bir futbolcuydu. Nuri Şahin, aynı zamanda harika bir geleceği olan birisi. Bence Nuri Şahin harika bir antrenör olacak çünkü maçlara karşı kesinlikle çok hazırlıklı ve taktiksel olarak çok iyi birisi. Bize çok yardımcı oluyor. Bir orta saha oyuncusu olarak şanslıyım çünkü Nuri Şahin kendimi geliştirmeme yardımcı oluyor ve bana pek çok tavsiyede bulunuyor.Fenerbahçe'ye karşı mükemmel bir maç oynadık. Maçta uzun süre harika futbol oynayarak öne geçmeyi de başardık ama ne yazık ki onlar bizim hatalarımızdan daha iyi yararlandılar. Yine de oynadığımız maçla gurur duyuyorum. Cesaretimizi ve kalitemizi gerçekten gösterdik.Beşiktaş'a karşı ilk yarıda sıkıntı yaşadık. İkinci yarıda ortaya çıkıp, güzel goller atarak mükemmel bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Özellikle böyle harika bir takıma karşı gol atmak ve kazanmak gerçekten heyecan vericiydi.Edin Dzeko hakkında ne söyleyebilirim ki? O çok iyi bir oyuncu. Dzeko, çok güçlü ve bunu her yıl doğruluyor. Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü forvetlerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Fenerbahçe ile çok iyi işler yapıyor ve Süper Lig'de liderliğe yakın durumdalar. Taraftarlarla dolu, sahip oldukları güzel bir stadyumda ona karşı oynamak inanılmazdı.Bana ilham veren belirli bir oyuncu yok, pek çok orta saha oyuncusunu beğeniyorum. Sadece maksimum performansa ulaşmak için kendimi her açıdan geliştirmeye çalışıyorum.Evet, Türkiye'de oynamaya devam etmek isterim. Süper Lig'den çok keyif alıyorum. Süper Lig, Avrupa'nın en önemli şampiyonalarından biri ve burada olduğum için gerçekten çok mutluyum.Türkiye'deki taraftarlarda çok önemli bir tutku var. Her şeyden önce futbolu seven çok sayıda insanın olduğu güzel stadyumlar var ve taraftarlar bu duygularını bize aktarıyorlar.