Danimarka Avusturya'yı deplasmanda yendi

UEFA Uluslar Ligi 2. haftasında, A Ligi 1. Grup karşılaşmasında; Danimarka, deplasmanda Avusturya'yı 2-1 yendi.



UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında saat 21.45'te başlaması gereken Avusturya-Danimarka maçı, elektrik kesintisi nedeniyle 23.15'te başladı.



Karşılaşmanın 28. dakikasında Pierre-Emile Hojbjerg ile öne geçen Danimarka, 67. dakikada Xaver Schlager'in golüne engel olmadı ve maça eşitlik geldi.



Danimarka, Jens Stryger'in 84. dakikada bulduğu gol ile tekrar öne geçti ve maçı da 2-1 kazandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ