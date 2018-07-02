Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren'un yeni takımı resmen belli oldu.33 yaşındaki Senegalli futbolcu, 2009-2012 yılları arasında formasını giydiği Danimarka Ligi takımlarından Kopenhag ile resmi sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada anlaşmanın bir yıl olduğu belirtildi.İmzanın ardından konuşan Dame N'Doye, "" dedi.Dame N'Doye, Kopenhag'da 150 maçta forma giydi ve 82 golün altına imza attı. Ayrıca Senegalli isim, 2011'de 'Yılın En İyi Futbolcusu' ödülünü kazandı.