Dallas, JJ Barea'yı serbest bıraktı

Dallas Mavericks'in, veteran guardı JJ Barea'yı serbest bıraktığı açıklandı.



Gidişiyle, 2011 şampiyonluk kadrosunun son parçası olarak takımdan ayrılmış olan Barea'nın, kariyerine başka bir takımda devam etmesi bekleniyor.



36 yaşındaki guard, duygusal bir sanal veda basın toplantısında, özellikle KOVID-19'un neden olduğu belirsizliklerrden ötürü, halen Dallas'a dönebileceğini söyledi:



"Benim için zor bir gün. Halen dank etmiş değil. Dallas'ta harika zaman geçirdim. Her şey çok güzeldi. Bu şehir benim çocukluğumu ve yetişkin halimi gördü. Şunu da söyleyeyim, hala oynamak istiyorum. Bu yıl KOVID'i ve sakatlıkları hesaba katarsak, her şey olabilir. Dallas'ta oynamaya geri dönebilirim. NBA'de her ihtimali gördüm. Ve buna çılgınca şeyler de dahil."



Barea, 2006 yılında Mavericks ile NBA'e Draftsız bir serbest oyuncu olarak girmişti. 2010-11 sezonunda Dirk Nowitzki, Jason Kidd, Jason Terry ve diğerleriyle birlikte Mavs'in şampiyonluğunun büyük bir parçası olmuştu.



Porto Riko'lu oyuncu, 831 NBA maçında 8.9 sayı ve 3.9 asistle oynamıştı.



Kaynaklara göre Mavs, antrenman kampı kadrosuna, Barea'nın bıraktığı boşluğu, Courtney Lee ile doldurmayı planlıyor.