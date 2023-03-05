Dahoud için Fenerbahçe'ye zorlu rakipler

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Borussia Dortmundlu orta saha Mahmoud Dahoud hakkında yeni bir gelişme yaşandı.



Alman basınında yer alan haberlere göre; Sezon sonunda Borussia Dortmund'dan ayrılmak kararı alan Mahmoud Dahoud ile Fenerbahçe'nin dışında İtalya'dan Milan ve Napoli, İspanya'dan Sevilla ve İngiltere'den Leicester City ilgileniyor.



YENİ BİR MACERA ARIYOR



Haberde Dortmund'dan ayrılıp üst düzey bir ligde kendini denemek isteyen Mahmoud Dahoud'un, yeni takımını belirlemeden önce sezon sonuna kadar bekleyeceği yazıldı.



Bu sezon Dortmund formasıyla 7 resmi maça çıkan 27 yaşındaki Dahoud, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.





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