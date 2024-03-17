Dağ bisikleti yarışı tamamlandı

Aydın'da düzenlenen uluslararası dağ bisikleti yarışı sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dağ bisikleti yarışı tamamlandı
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17 Mart 2024 15:18
Aydın'da 5 ülkeden 80 sporcunun katılımıyla uluslararası dağ bisikleti yarışı gerçekleştirildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) tarafından Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesinde düzenlenen Aydın MTB CUP C2 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışı'na Türkiye, Ukrayna, Kazakistan, Meksika ve Romanya'dan 80 sporcu katıldı.

Sporcular 4,6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Bazı sporcular dik ve engebeli parkurdan bisikletten inerek geçmek zorunda kaldı.

Erkeklerde birinciliği Ukraynalı Oleksandr Hudyma, ikinciliği Romanyalı Ede Karoly Molnar, üçüncülüğü Dmytro Titarenko elde etti. Kadınlarda Kazak Alina Sarkulova birinci, Kazak Tatyana Geneleva ikinci, Meksikalı Ana Ruth Clark Infante ise üçüncü oldu.

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