Daçka'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka Lassa, başantrenör Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Daçka'da Selçuk Ernak dönemi sona erdi!
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22 Haziran 2023 17:40
Darrüşşafaka Lassa'da koç Selçuk Ernak dönemi bitti.

Darüşşafaka Lassa, 2018 yılından bu yana başantrenörlük görevini üstlenen Selçuk Ernak ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan bu yana A takımımızın baş antrenörlüğünü yapan Selçuk Ernak'a, bu süreç boyunca Darüşşafaka'ya verdiği hizmetler ve kulübümüze sağladığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar ederiz" ifadelerine yer verildi.

Darüşşafaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu yıl normal sezonu 6'ncı sırada bitirirken, play-off çeyrek finalinde Anadolu Efes'e elendi. İstanbul ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne ise son 16 turunda veda etti.
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