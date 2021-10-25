Cyle Larin'den sözleşme açıklaması

Beşiktaş'a Galatasaray karşısında galibiyeti getiren Cyle Larin konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cyle Larin'den sözleşme açıklaması
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25 Ekim 2021 22:23
Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde attığı iki golle galibiyeti getiren Cyle Larin derbi sonrasında konuştu.

Galibiyeti değerlendiren Cyle Larin "Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum." dedi.

Sezon sonu bitecek sözleşmesi hakkında da konuşan Cyle Larin "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum." ifadelerini kullandı.


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