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Curry: "Tüm bunları atlatıp dönecek biri varsa, o da Klay'dir!"

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Klay Thompson'ın aşil sakatlığını nasıl idare ettiğini anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, Klay Thompson'ın aşil sakatlığını nasıl idare ettiğini anlattı.

Warriors, sakatlanmış olan yıldızları nedeniyle felaket bir 2019-20 sezonu geçirmişti. Bu sezonun başında büyük bir geri dönüş yapmayı planlamasına rağmen, haftalar önce, Klay aşil tendonunu yırttığı ve sezonu kapattığından ötürü, ekip büyük bir gerileme yaşamış oldu.

Curry, medya gününde takım arkadaşı hakkında önemli bir güncelleme yaparak, şunları söyledi:

"Morali hiç bozulmadı. Klay'in ne kadar enerjik ve herkesi çeken biri olduğunu biliyoruz. Kişiliği değişmiş değil ama bizim aksimize, tek başına atlatması gereken bir durum olduğu gerçeği de var.

Takım arkadaşları ve organizasyon olarak bizim işimiz onun yanında olmak ve oyunun etrafında ve soyunma odası çevresinde zevk almak açısından işleri olabildiğince normal hale getirmeye çalışmaktır. Böylece gün içinde yaptıkları sonrasında kafasını biraz dağıtabiliriz. Eğer bunlara dayanıp geri dönebilecek ve bunun moralini bozmasına izin vermeyecek bir adam varsa, o da kesinlikle Klay'dir."

Warriors, Kelly Oubre Jr. gibi bazı genç oyuncuları kadrosuna katarak, Klay'in boşluğunu doldurmaya uğraşma üzerine hamleler yapmıştı.


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