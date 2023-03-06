Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın deplasman performanslarından hiç memnun olmadığını söyledi.



Geçtiğimiz gece uzun bir aradan sonra Los Angeles Lakers'a karşı parkelere dönen Curry, takımının 105-113 yenilmesine engel olamadı.



Steph, 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Warriors'ın ayrıca deplasmanda 24. mağlubiyetini alması hakkında şu şekilde konuştu:



"Bu yıl deplasmandaki tüm kategorilerde çöp gibiydik. Bunu olabildiğince düzeltmeye çalışıyoruz. Bizim mücadelemiz de bu. İlk çeyrekte 20 sayı gerideydik fakat geri dönmek için gösterdiğimiz mücadele, size bunu ne kadar önemsediğimizi gösteriyor.



Bunu söylemek tuhaf; fakat hedefimiz halen şampiyonluk olsa da, aynı zamanda play-in potasından uzakta kalmaya da çalışıyoruz. Her ikisi de doğru olabilir."



Bu sezon evinden uzakta 7-24'lük bir deplasman derecesine sahip olan Warriors, bu alanda ligde yalnızca üç takımdan (Houston Rockets, San Antonio Spurs ve Detroit Pistons) daha iyi durumda.





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