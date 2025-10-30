Curling Kadın Milli Takımı, 2026 Kış Olimpiyatları yolunda

Curling Kadın Milli Takımı, Avrupa Curling Şampiyonası'nın ardından ilk kez direkt katılacakları olimpiyat elemeleri sonrası 2026 Kış Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyor.



Düzenlenen birçok uluslararası özel turnuvaların yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarında da önemli dereceler elde eden kadın milli curlingciler, kasım ayında Finlandiya'da düzenlenecek Avrupa Curling Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor.



Dünya şampiyonalarında topladıkları puanlarla aralık ayında ilk kez direkt olimpiyat elemelerinde mücadele edecek milli sporcular, 2026 Kış Olimpiyatları'nda katılıp bu branşta Türkiye'ye ilki yaşatmak istiyor.



- "Olimpiyat elemelerine ilk defa direkt olarak katılıyoruz"



Curling Kadın Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Ahmet Alperen Tunga, AA muhabirine, bu sene olimpiyatlara katılmayı hedeflediklerini söyledi.



Öncesinde yurt dışında düzenlenecek özel turnuvalarda yarışacaklarını ifade eden Tunga, şöyle konuştu:



"Olimpiyat elemelerine ilk defa direkt olarak katılıyoruz. Bu da bizim için önemli bir basamak. Mental ve fiziksel olarak tüm antrenmanlarımızı verimli şekilde geçirdik. Bu konuda federasyonumuz da çok büyük destek verdi. Bir önceki sezondaki Avrupa Şampiyonası çok iyi geçmişti. Umarım bu seneki Avrupa Şampiyonası'nı da iyi bir sıralamayla tamamlayarak ardından direkt olimpiyat elemelerine gidip oradan da olimpiyatlara katılmayı hak kazanırız. Böylece Türkiye adına büyük bir iz bırakmış oluruz."



Tunga, sporcuların da olimpiyatlara katılma hedefi koyduğunu belirterek, "Sporcularımızın da en büyük hedefi spor organizasyonlarında en yüksek, en tepe noktayı görmek. Bununla birlikte curlingin Türkiye'de bilinirliliği daha da artmış olacak. Tabii ki olimpiyatlarda başarı elde etmek her sporcunun, her antrenörün hayalidir. İnşallah o hayale ulaşırız. 2022 yılında olimpiyatlara katılmayı kıl payı kaçırmıştık. Sporcularımız özel çaba sarf etti, bu sene daha iyi hazırlandık. Umarım bu sezon başarılı olacağız ve olimpiyat elemelerine gideceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



- Kaptan Dilşat Yıldız: "İlk günden beri tek hedefim olimpiyat sporcusu olmak"



Curling Kadın Milli Takımı Kaptanı Dilşat Yıldız da uzun zamandır olimpiyat sürecine girdiklerini ve bu yönde çalıştıklarını anlattı.



Olimpiyat hayaliyle yaz döneminden beri kamp yaptıklarını vurgulayan Yıldız, şunları kaydetti:



"Öncesinde Avrupa Şampiyonası var, orada da ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz ki en azından play-off oynamak istiyoruz. O bize öncesinde bir motivasyon olacak diye inanıyoruz. Daha sonra da Kanada'da aralık ayında olimpiyat elemeleri olacak ve orada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edip 8 takım arasında ilk ikiye girersek, bizim branşımızda bir ilk yaşanacak ve 2026 olimpiyatlarına katılmaya hak kazanacağız. 2022'de elemelere katıldık ve çok ucunda kaybettik ama şimdi şansımız daha yüksek. Performans olarak daha iyiyiz. O yüzden bu durumu değerlendirip en iyi şekilde bitirmeyi düşünüyoruz. İlk günden beri tek hedefim olimpiyat sporcusu olmak."



Milli sporcu İclal Karaman ise Avrupa'da güzel derece etmelerinin kendilerine öz güven katacağına işaret ederek, "Şu an Avrupa'da ilk 3'e girmeyi hedefliyoruz. Sonrasında da olimpiyat elemelerine katılacağız. Umarım orada da ilk ikiye girersek olimpiyatlarda yer alacağız. Küçüklükten beri kurduğumuz bir hayal. Curling ülkemizde çok gelişen bir branş değil, bu da bizim için çok güzel bir fırsat olacak. Hak kazanır da gidersek hepimizin hayali gerçekleşecek. Gerçekten bu yol için çok çalışıyoruz haftanın 6 günü antrenman yapıyoruz." ifadelerini kullandı.



