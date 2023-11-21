Detroit Pistons guardı Cade Cunningham, Pistons'ı 'kötü' olarak nitelendirdi ve rekabetçiliklerinin 'kabul edilemez' düzeyde olduğunu söyledi.



Pistons'ın şu anda bulunduğu noktadan (2-13) memnun olmayan Cunningham, takımın durumu hakkında yoğun bir öz eleştiri yaptı:



"Bu konuda gerçekçi olmalıyız. 'Sıkıntı yok' deyip kestirip atamayız, çünkü kötüyüz. Bunu ele almamız lazım. İyi olmadığımız şeyleri konuşmamız gerekli. Ama bunu sadece sözlerimizle değil, sahada, bir araya toplandığımızda yaptıklarımızla da göstermeliyiz."



Cunningham ayrıca takımının maçlar boyunca daha iyi rekabet etmesi ve arenaya doğru zihniyetle gelmesi gerektiğini sözlerine ekledi:



"Bu kabul edilemez bir durum. Biz ligin en genç takımıyız, hedefe ulaşmak adına ne gerekiyorsa yapmalıyız. Bizden ayrıca rekabet etmemiz için ricada bulunulmamalı. Bunu zaten her türlü yapmamız lazım.



Sabah uyandığımızda arenaya istekli bir şekilde gitmemiz gerek. Monty (Williams) ne kadar rekabetçi olduğumuzu sorgulamak zorunda kalmamalı. Bu benim ve Isaiah'nın (Stewart) da hep dile getirdiği bir konudur. Herkesin de böyle olması gerekiyor."



Pistons'ın 12 maçlık mağlubiyet serisinin ortasında, Cunningham bu sezon 15 maçta 21.4 sayı, 7.3 asist ve 3.7 ribaund ortalamalarına sahip.





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