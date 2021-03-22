Cüneyt Çakır, Belçika - Galler maçını yönetecek

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, Belçika-Galler maçında düdük çalacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cüneyt Çakır, Belçika - Galler maçını yönetecek
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22 Mart 2021 17:02
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Belçika ile Galler takımları arasında 24 Mart Çarşamba günü oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belçika'nın Leuven şehrindeki Dan Dreef Stadyumu'nda saat 22.45'te başlayacak müsabakada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.

Cüneyt Çakır, FIFA Dünya sıralamasında 1'inci sırada bulunan Belçika'nın Galler'i ağırlayacağı karşılaşma ile 53. kez A Milli Takım düzeyinde maç yönetecek.



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