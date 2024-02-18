Cüneyt Biçer: ''Gol yedikten sonra dönüş kolay olmuyor''

Altay Teknik Sorumlusu Cüneyt Biçer, 3-0 kaybedilen Bodrum FK maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Cüneyt Biçer, maçı kazanan Bodrum FK'yi tebrik etti.



İlk 20 dakikaya kadar istedikleri düzende oyun içerisinde durabildiklerini, ondan sonraki süreçte çok dağılmadan mücadele ettiklerini anlatan Biçer, şunları kaydetti:



"Genç oyunculardan kurulu bir takımız. Gol yedikten sonra dönüşümüz çok kolay olmuyor. İkinci golden sonra oyun bizim için farklı bir boyutta geçti. Oyuncularımızın biraz daha gayretli olması gerektiği pozisyonda teslimiyette geçmiş gibi göründü ama biz zor maçlar oynuyoruz. Maçları önümüzdeki süreç içerisinde daha da kolaylaştırmak için gerekli çalışmaları yapacağız."



