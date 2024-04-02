Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban, Luka Doncic'in takımın efsane oyuncusu Dirk Nowitzki'den daha iyi olduğunu söyledi.



Mavericks'in Nowitzki döneminden Doncic dönemine geçmesiyle, taraftarlar 2018'den bu yana Dallas'taki iki Avrupalı yıldızı karşılaştırdı.



Yakın zamanda Dirk ile yapılan bir karşılaştırmada Cuban, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in podcast'inde hem kendisinin hem de Nowitzki'nin Luka'nın daha iyi olduğunu düşündüğünü belirtti:



"Dirk'e saygısızlık etmek istemem, onu ölesiye sevdiğimi biliyor. Dirk ve ben uzun zamandır arkadaşız ve Luka'nın daha iyi olduğunu sana ilk söyleyen de o olacaktır."



Nowitzki, Dallas'ta Finaller MVP'si ve normal sezon MVP'si de dahil olmak üzere pek çok ödül kazanmış ve takımdaki 21 yıllık kariyeri boyunca 20,7 sayı, 7,5 ribaund ve 2,4 asist ortalamaları elde etmişti.



Doncic ise henüz bu başarılara ulaşmamış olsa da, 28.6 sayı, 8.7 ribaund ve 8.3 asist rakamları şimdiden Nowitzki'nin rakamlarından çok ileride.





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