Premier Lig 34. hafta maçında Crystal Palace ile West Ham karşı karşıya geldi. Selhurts Park'ta oynanan maçı Crystal Palace 5-2 kazandı.



Maça hızlı başlayan Crystal Palace, 7. dakikada Michael Olise, 16. dakikada Eberechi Eze ve 20. dakikada Emerson (K.K) ve 31. dakikada Mateta'nın attığı gollerle gollerle 4-0 öne geçti.



İlk yarının bitimine 5 dakika kala sahneye çıkan Michail Antonio, 40. dakikada farkı üçe indirdi.



İkinci yarıya da hızlı başlayan Palace, etkili ataklarını sürdürürken gol 64. dakikada Mateta'dan geldi. Maçın geri kalan dakikalarında ataklarını bu kez sıklaştıran West Ham, 89. dakikada Tyrick Mitchell'in kendi kalesine golüyle farkı üçe indirdi ve karşılaşma bu sonuçla noktalandı.



Bu sonuçla birlikte Crystal Palace, puanını 36'ya yükseltti. West Ham ise 48 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Crystal Palace, Newcastle United'ı evinde ağırlayacak. West Ham, sahasında Liverpool ile karşılaşacak.





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