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Crystal Palace, Tottenham'ın biletini kesti!

İngiltere'de en prestijli organizasyonlardan biri olan FA Cup'ta Crystal Palace ile Tottenham sahne aldı. Tur atlayan Crystal Palace oldu.

Kaynak: Sporx.com
Crystal Palace, Tottenham'ın biletini kesti!
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27 Ocak 2019 20:56
İngiltere'de FA Cup 4. Tur maçında Crystal Palace ile Tottenham karşı karşıya geldi. Selhurst Park'ta maçı 2-0 kazanan ev sahibi Crystal Palace, tur atlayan taraf oldu.

Crystal palace'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Connor Wickham ve 34. dakikada Andros Townsend (penaltı) kaydetti.

Konuk takım Tottenham'da Kieran Trippier, 44. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Beklemediği bir mağlubiyet alan Tottenham, FA Cup'tan erken elenirken, Crystal Palace ise yoluna devam etti.

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