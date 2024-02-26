Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açıldı

Suudi Arabistan'da oynadığı son maçta attığı gol sonrası taraftara hareket çeken Cristiano Ronaldo'nun başı derde girdi.



SORUŞTURMA AÇILDI



Ligde son oynanan Al-Shabab karşılaşmasında penaltıda topun başına geçen ve ağlara gönderen Cristiano Ronaldo, taraftarların 'Messi' tezahüratına karşı uygunsuz harekette bulunmuştu.



Reuters'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun hareketi için bir soruşturma başlattı.



Haberin detaylarında cezanın ne kadar olacağı söylenmese de Cristiano Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği söylendi.





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