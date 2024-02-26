Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açıldı

Son oynanan Al-Shabab karşılaşmasında taraftarlara harekette bulunan Cristiano Ronaldo soruşturma altına alındı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Cristiano Ronaldo'ya soruşturma açıldı
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26 Şubat 2024 18:19
Suudi Arabistan'da oynadığı son maçta attığı gol sonrası taraftara hareket çeken Cristiano Ronaldo'nun başı derde girdi.

SORUŞTURMA AÇILDI

Ligde son oynanan Al-Shabab karşılaşmasında penaltıda topun başına geçen ve ağlara gönderen Cristiano Ronaldo, taraftarların 'Messi' tezahüratına karşı uygunsuz harekette bulunmuştu.

Reuters'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Cristiano Ronaldo'nun hareketi için bir soruşturma başlattı.

Haberin detaylarında cezanın ne kadar olacağı söylenmese de Cristiano Ronaldo'nun ciddi bir ceza alabileceği söylendi.

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