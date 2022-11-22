Cristiano Ronaldo, MANU ile yolları ayırdı

Manchester United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı.

İşte Manchester United'dan yapılan açıklama:



"Cristiano Ronaldo, karşılıklı anlaşma sonrası derhal Manchester United'dan ayrılmıştır.



Kulüp, Old Trafford'daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor.



Manchester United'daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor."





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