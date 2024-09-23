Cristiano Ronaldo, çocuklarını okula kaydettiremedi

Cristiano Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez'in çocuklarının Portekiz'deki prestijli San Julian eğitim kurumuna kaydı, diğer öğrencilerin mahremiyetinin korunması gerekçesiyle reddedildi.

Haber; beIN Sports, Fotoğraf; Twitter
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Cristiano Ronaldo, çocuklarını okula kaydettiremedi
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23 Eylül 2024 18:57

Dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak kabul edilen ve aktif olarak Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, ülkesi Portekiz'de şöhretinin bedelini ödedi.

V+Fama programında konuşan Portekizli gazeteci Adriano Silva Mertens, Ronaldo ve eşi Georgina Rodriguez, ülkenin en seçkin ve önemli eğitim kurumu oalrak görülen San Julian eğitim merkezine çocuklarının kaydını yaptıramadı.

SEBEBİ ORTAYA ÇIKTI

Çocukların okula kaydının reddedilme sebebi olarak diğer öğrencilerin korunma isteği olduğu aktarıldı. Bazı ebeveynlerin, çocuklarının mahremiyeti konusunda endişeleri olduğu belirtildi.

VELİLER ENDİŞELİ

Mertens velilerin endişeli olduğunun altını çizerek, "Okulun sürekli bir haber kaynağı olmasını istemiyorlar ve çiftin çocuklarının varlığının okulun dinamiğini değiştireceğinden endişeliler." ifadelerini kullandı.

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