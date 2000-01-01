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CP3, takas söylentileriyle ilgili: "Artık 16'ncı yılımdayım, her şeyi duydum"

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, takas söylentilerinin ortasında, Thunder ile geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul, takas söylentilerinin ortasında, Thunder ile geleceği hakkında konuştu.

CP3, OKC ile geleceği ve gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı hakkında düşüncelerini aktardı.

Paul'un adı, Los Angeles Lakers, LA Clippers ve Phoenix Suns dahil olmak üzere birçok takımla geçiyordu.

CP3, "The Tonight Show with Jimmy Fallon" a konuk olduğu sırada, Jimmy Fallon'a şunları söyledi:

"16'ncı yılıma giriyorum, değil mi? Yani duyabileceğin her türlü söylentiyi artık duydum. Zamanla kontrol edebileceğin şeyleri kontrol etmeyi öğreniyorsun. Şu ara sezona hazırlanıyorum, antrenman yapıyorum. Bir şey olursa, olur. Olmazsa, ben ekibimizle Oklahoma'da bulunmayı çok seviyorum. Hatta dün yeni koçumuz da gelmişti. Yani, lig sürekli olarak değişiyor."

Paul'un şu anki sözleşmesinde iki yılı ve yaklaşık 85 milyon dolar alacağı bulunuyor.


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