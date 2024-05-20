Golden State Warriors'ın tecrübeli oyuncusu Chris Paul, ligin gelecekte genişleme takımı eklemesi durumunda herhangi birinde sahiplik hissesi almaya açık olacağını söyledi.



Paul, NBA kariyerinin son dönemine yaklaşırken, takım sahipliğine geçiş konusuna güçlü bir istek duyduğunu ifade etti.



Sahadaki olağanüstü liderlik becerileriyle tanınan 39 yaşındaki oyuncu, Forbes ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda, takım sahibi olmayı emekli olduktan sonraki doğal bir adım olarak gördüğünü belirtti:



"Charlotte kesinlikle yuvamdır ama buna da açığım. Özellikle genişleme veya buna benzer bir şey olacaksa kesinlikle açığım. Çok uzun zamandır ligin içindeyim."



Las Vegas ve Seattle gibi şehirlerde olası yeni takımlar hakkında söylentiler dolaşırken Paul'un bu fırsatları takip etmesi bekleniyor.





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