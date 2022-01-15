Coutinho, MANU'nun canını yaktı!

İngiltere Premier Lig 22. hafta mücadelesinde Manchester United, deplasmanda Aston Villa ile karşı karşıya geldi.



Villa Park'ta oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.



Manchester United'a puanı getiren golleri 6 ve 67. dakikalarda Bruno Fernandes kaydederken, Aston Villa'nın gollerini 77. dakikada Jacop Ramsey ve 81. dakikada Philippe Coutinho attı.



Aston Villa'nın Barcelona'dan transfer ettiği Coutinho, 68. dakikada oyuna girdi ve ilk maçında takımına puanı kazandırdı.



Bu sonuçla Manchester United puanını 32 yaptı. Aston Villa ise puanını 23'e çıkardı.



Manchester United, ligin 23. haftasında Brentford deplasmanına gidecek. Aston Villa ise Everton'a konuk olacak.

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