Çorum seriyi 8'e çıkardı; Adana'yı uçuruma itti!

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, konuk ettiği Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum seriyi 8'e çıkardı; Adana'yı uçuruma itti!
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21 Nisan 2024 18:06
Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 2-0 kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Michal Nalepa ve 89. dakikada Ahmet Sağat kaydetti.

Bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükselten Çorum FK, ligde 3. sıraya yerleşti. Kümede kalma mücadelesi veren Adanaspor ise 32 puanla 16. sırada konumlandı.

Yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Çorum FK, ligde bir sonraki hafta Erzurumspor'a konuk olacak. Ateş hattındaki Adanaspor ise Manisa FK'yı ağırlayacak.

 

 

 

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