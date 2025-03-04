Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'u ağırlayacak

Çorum FK, Trendyol 1. Lig'de 5 Mart Çarşamba günü Boluspor'u konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'u ağırlayacak
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04 Mart 2025 14:03

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında 5 Mart Çarşamba günü evinde Geosis Boluspor ile karşılaşacak. 

Çorum Şehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Alparslan Şen yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte tedavilerine devam edilen Geraldo ve Ahmethan Köse, Boluspor maçında forma giyemeyecek.

Çorum FK, ligde 39 puanla 8'inci, Boluspor ise 38 puanla 10'uncu sırada bulunuyor.

 

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