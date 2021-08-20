Cornelius: 'Deplasmanda gerekli skoru alabiliriz'

Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius, Roma maçının ardından konuştu.



Danimarkalı oyuncu yaptığı açıklamda tur için henüz hiç bir şeyin bitmediğini belirterek, "Bu maçtan çıkarabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Kötü değildik. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz." diye konuştu.



Taraftarların Roma karşısında ortaya koyduğu futboldan memnun olması gerektiğini belirten Cornelius, "Tur için bir şey bitmedi. Roma'ya her şeye rağmen ümitli gideceğiz. Performansımızdan memnun olmalıyız. Sonuçlar da gelecektir. Avrupa'daki bütün turnuvalar önemlidir. Yola devam etmeye çalışacağız."



Trabzonspor'un iyi bir başlangıç yaptığını ve arkasının da geleceğini söyleyen Cornelius, "Genel olarak çok iyi performans gösteriyoruz. Takım yeni yeni kaynaşıyor. Lige harika başladık. Performansımızdan memnun olmalıyız. Sonuçlar da gelecektir." açıklamasını yaptı.



