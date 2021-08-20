Cornelius: "Deplasmanda gerekli skoru alabiliriz"

Andreas Cornelius, Trabzonspor'un Roma'yı ağırladığı maçın ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Cornelius: 'Deplasmanda gerekli skoru alabiliriz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Ağustos 2021 00:07
Trabzonspor'un yeni golcüsü Andreas Cornelius, Roma maçının ardından konuştu.

Danimarkalı oyuncu yaptığı açıklamda tur için henüz hiç bir şeyin bitmediğini belirterek, "Bu maçtan çıkarabileceğimiz çok olumlu şeyler var. Kötü değildik. Genel olarak iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Roma deplasmanına gittiğimizde gerekli skoru alabiliriz." diye konuştu.

Taraftarların Roma karşısında ortaya koyduğu futboldan memnun olması gerektiğini belirten Cornelius, "Tur için bir şey bitmedi. Roma'ya her şeye rağmen ümitli gideceğiz. Performansımızdan memnun olmalıyız. Sonuçlar da gelecektir. Avrupa'daki bütün turnuvalar önemlidir. Yola devam etmeye çalışacağız."

Trabzonspor'un iyi bir başlangıç yaptığını ve arkasının da geleceğini söyleyen Cornelius, "Genel olarak çok iyi performans gösteriyoruz. Takım yeni yeni kaynaşıyor. Lige harika başladık. Performansımızdan memnun olmalıyız. Sonuçlar da gelecektir." açıklamasını yaptı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.