Corentin Tolisso: "Beşiktaş'ı bekliyoruz"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'un yıldızı Corentin Tolisso, Beşiktaş maçı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Corentin Tolisso: 'Beşiktaş'ı bekliyoruz'
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21 Ekim 2024 12:58
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lyon'un yıldızı Corentin Tolisso, Beşiktaş maçı hakkında konuştu.

4-0 kazandıkları Le Havre maçının ardından konuşan Tolisso, Beşiktaş maçını işaret etti ve şu sözleri sarf etti;

"Çok mutluyuz çünkü buraya kazanmak ve iyi gidişatımızı sürdürmek için gelmek istiyorduk. İkinci yarıya oldukça belirsiz bir başlangıç yaptık ama Malick Fofana'nın golü bize iyi geldi. Galibiyetleri bir araya getiriyoruz ve grup olarak iyi gidiyoruz. Harika bir dinamiğimiz var ama maçtan önce soyunma odasında kendimize alçakgönüllü olmamız gerektiğini söyledik. Ligde dört galibiyet aldık diye dünyanın kralı olmuş değiliz. Çok mutluyuz ve şimdi önümüzde Perşembe günü oynayacağımız Beşiktaş maçına bakıyoruz."

30 yaşındaki oyuncu bu sezon Lyon formasıyla çıktığı 8 resmi maçta 1 gol kaydetti.





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