Conte'nin gözü Emre Can'da

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Piotr Zielinski yerine Borussia Dortmund'dan Emre Can'ı istedi.



Bild'de yer alan habere göre; Napoli, Borussia Dortmund ile Emre Can için transfer pazarlıklarına başladı. Napoli'nin bu transferi 10-15 milyon euro aralığında bir bedelle bitirebileceği kaydedildi.



Daha önce Juventus ile İtalya Serie A'da forma giyen Emre Can, 2020'de Borussia Dortmund'a katılmıştı.



30 yaşındaki Emre Can, kariyerinde bu iki kulüp dışında Bayern Münih ve Liverpool formalarını da giydi.





