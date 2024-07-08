Conte'nin gözü Emre Can'da

Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, orta sahaya Borussia Dortmund'dan Emre Can'ı istedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Conte'nin gözü Emre Can'da
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Temmuz 2024 11:10
Napoli Teknik Direktörü Antonio Conte, bedelsiz olarak Inter'e transfer olan Piotr Zielinski yerine Borussia Dortmund'dan Emre Can'ı istedi.

Bild'de yer alan habere göre; Napoli, Borussia Dortmund ile Emre Can için transfer pazarlıklarına başladı. Napoli'nin bu transferi 10-15 milyon euro aralığında bir bedelle bitirebileceği kaydedildi.

Daha önce Juventus ile İtalya Serie A'da forma giyen Emre Can, 2020'de Borussia Dortmund'a katılmıştı.

30 yaşındaki Emre Can, kariyerinde bu iki kulüp dışında Bayern Münih ve Liverpool formalarını da giydi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery