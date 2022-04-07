Conte'den Kane övgüsü: 'Doğru yaşa geldi'

Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte, Harry Kane'nin dünyanın ve tarihin en iyisi olabileceği söyledi.



"ÖNEMLİ BİR YERİ HAK EDİYOR"



İngiliz yıldız için açıklamada bulunan Conte, "Bence, Kane dünya futbolunda önemli bir yeri hak ediyor. Dünyanın ve tarihin en iyilerinden biri olabileceğini göstermek için doğru yaşa geldi. Bence, bunu zaten yapıyor, kaptanı olduğu kulüpte ve milli takımda birçok gol atıyor" dedi.



"Kane'in oyun içindeki rolü tipik değil, 9 ve 10 numara oynayabiliyor" diyen İtalyan teknik adam, "Yetenekleri bu pozisyonlarda oynamasını sağlıyor. Kane, topu istediği yere taşıyabilir, biz de onun bu yeteneğini kullanmaya ve yapabileceklerinden en iyi şekilde yararlanmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.



BU SEZON 29 GOLE KATKI SAĞLADI



Bu sezon Tottenham'da 42 maçta sahaya çıkan Harry Kane, 22 gol, 7 asistlik bir performans ortaya koydu.





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